ОАО Norm удостоено звания «Компания Азербайджана с лучшим управлением»
ОАО Norm стало одним из победителей проекта Best Managed Companies Azerbaijan («Компании Азербайджана с лучшим управлением») за 2023 год.
Проект был организован компанией Deloitte Azerbaijan при поддержке Pasha Bank, Азербайджанского государственного экономического университета, Фонда развития предпринимательства, AMCHAM Azerbaijan и Общественного телевидения (ITV).
В конкурсе приняли участие около 20 местных компаний. Независимое жюри определило компании-победители, а награду генеральному директору ОАО Norm Хеннингу Сассе вручил Бахтияр Асланбейли, вице-президент BP по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе.
Компании, участвующие в проекте «Компании Азербайджана с лучшим управлением», оцениваются по четырем основным критериям: стратегия, организационные возможности и инновации, корпоративное управление и финансовый менеджмент, а также корпоративная культура и ответственность.
ОАО Norm является одной из ведущих компаний в промышленном секторе, известной своим сильным корпоративным управлением, непрерывным развитием корпоративной культуры, а также непоколебимой приверженностью к устойчивому развитию и социальной ответственности. Компания входит в состав NEQSOL Holding, диверсифицированной группы компаний, работающей в сферах энергетики, телекоммуникации, высоких технологий и строительства в различных странах.
Конкурс «Компании с лучшим управлением» проводится компанией Deloitte в более чем 35 странах мира, включая Азербайджан.