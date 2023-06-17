Россия открывает двери тюрем: все зэки на войну! актуальный комментарий
С фронта в Россию вернулись 32 000 бывших заключенных, участвовавших во вторжении в рядах ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
«Дисциплина важнее храбрости», как в бронзу отлил еще на рубеже XIV и XV веков Никколо Макиавелли, одной фразой объяснив причины децимации, казни каждого десятого, солдата в Древнем Риме и не менее жесткие меры в отношении собственной армии известных завоевателей от Чингисхана и далее.
Российские руководители помнят все вплоть до налетов на древнюю Русь печенегов и хазар, но вот эту фразу флорентийского мыслителя, как и исторический опыт насаждения дисциплины в войсках, игнорируют начисто. «Война, дескать, все спишет». И в погоне за восполнением потерь личного состава в украинском конфликте активно насыщают армию криминальным контингентом.
И дело даже не в «музыкантах» «Вагнер». На днях российский парламент в первом чтении принял законопроект о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту. А вместе с ним первое чтение прошла законодательная инициатива, позволяющая освободить от уголовной ответственности тех, кто заключит контракт с Минобороны в период мобилизации и военного положения.
В пояснительной записке к этим, с позволения сказать, законопроектам поясняется, что речь идет об осужденных «за преступления малой и средней тяжести». Что сути творящегося российскими властями откровенного беспредела в отношении собственной же армии, а чуть позже и общества совершенно не меняет. Тем более с учетом масштаба происходящей, без всякого преувеличения, откровенной «криминализации» российской армии.
«Папа-Вагнер» Пригожин сообщает от 32 тысячах бывших заключенных, вернувшихся на свободу после окончания их контракта с его ЧВК. Помилованных российским президентом и получивших какие-никакие деньги. Понимать эту информацию нужно следующим образом: в мирное общество вернулось более тридцати тысяч ранее вставших на преступный путь людей, умеющих обращаться с оружием и научившихся убивать. Да еще и считающих себя героями, и что общество им теперь за это «должно».
С огромным трудом верится, что все они «вышли на свободу с чистой совестью». Как и в то, что все они теперь враз стали законопослушными и полностью избавились от криминальных наклонностей. Это сейчас у них еще есть деньги и посттравматический синдром после участия в военных действиях их полностью не накрыл. А что начнется спустя несколько месяцев? И как в этом плане на обществе скажутся упомянутые выше парламентские «законодательные инициативы»?
Есть и еще один аспект в этой теме. Любой командир и начальник знает непреложную истину: одной из главных задач для него является обеспечение: а) беспрекословного подчинения личного состава при выполнении служебных и боевых задач; б) недопущения совершения личным составом воинских преступлений. Поскольку без этого армия перестает быть армией и превращается в банду с оружием в руках.
А теперь вопрос: какие меры российские власти предусмотрели, чтобы этого не произошло, когда в регулярную армию вольются десятки тысяч уголовников? Как российское командование намеревается обеспечивать дисциплину в этом контингенте? Как ни крути, а ЧВК «Вагнер» в этом отношении было проще: «музыканты» – это сумеречная зона, где российские законы, как, в общем, и человеческие, попросту не действуют. А следовательно, руководство ЧВК могло поддерживать там дисциплину самыми бесчеловечными и незаконными методами.
Слухи о которых ходили и ходят, но и особых откровений не просачивалось – «музыканты» умеют хранить свои тайны. А если что-то и попадало – то особого общественного резонанса не получало – они сами выбрали свою судьбу, когда ставили подписи в контрактах с «поваром».
Но сейчас все будет иначе, ведь речь идет о регулярной армии. И масштабы того, что там будет твориться, превысят разумные пределы человеческой нормальности. Кремлю нужно пополнение, и он будет извлекать человеческий ресурс любыми способами. А качество этого пополнения и прочие побочные эффекты его «добычи» – да когда они кремлян волновали? Печенегов-то победили. И с этим надеются как-то справиться.