Град застал врасплох жителей азербайджанских регионов

Как сообщил haqqin.az председатель муниципалитета села Чеменли Логман Бахтияров, град повредил 8 автомобилей жителей села. «Мне 65 лет, до сих пор такого града не видел. С неба сыпались градины размером с яйцо. С утра сообщили о повреждении 8 автомобилей. В первый раз мы увидели, как град пробивает крышу», - рассказал Бахтияров.

В селе 784 дома. По словам председателя, так или иначе пострадал каждый из них. Повреждены крыши, фруктовые деревья, уничтожены неубранные поля, засеянные зерновыми: «В настоящее время мы вместе с представителем исполнительной власти собираем заявления о возмещении ущерба. Люди зарабатывали себе на жизнь зерном, урожай почти полностью уничтожен».

Свадьба в деревне не завершилась из-за града, палатка развалилась, свет погас. А в селе Афятли сообщили, что сель затопил хлопковые поля, пострадали также личные подсобные хозяйства.

В нескольких селах Геранбойского района селевые потоки затопили дворы, улицы, фермы. Сель снес мост, соединяющий деревни, отключилось электричество.

Первый заместитель главы ИВ района Сеймур Назаров сообщил haqqin.az, что районная комиссия по чрезвычайным ситуациям находится на месте со вчерашнего дня, в связи с нанесенным ущербом будет направлено обращение в МЧС: «Сель спустился из горных районов в низменные. Из дворов домов откачивают воду. Мы делаем, что можем, на местах».

Осадки вкупе с сильным ветром также доставили проблемы жителям Гянджи и Мингячевира.