По данным источника издания, в машине находились представители назначенных РФ «властей» Запорожской области, всего три человека.

Под Симферополем внедорожник врезался в дорожное ограждение и загорелся после взрыва газового оборудования, сообщает «Коммерсант».

По данным местных правоохранителей, ДТП произошло рано утром на Евпаторийском шоссе. «Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение, после чего в автомобиле взорвался газовый баллон. Три пассажира с сильными ожогами были госпитализированы в больницу», — пишет издание.

Один из пострадавших - Владимир Епифанов называется «помощником вице-премьера Запорожской области» и по совместительству является кандидатом в депутаты от «Единой России».