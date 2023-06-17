В Крыму взорвался джип с украинским предателем фото
Под Симферополем внедорожник врезался в дорожное ограждение и загорелся после взрыва газового оборудования, сообщает «Коммерсант».
По данным источника издания, в машине находились представители назначенных РФ «властей» Запорожской области, всего три человека.
По данным местных правоохранителей, ДТП произошло рано утром на Евпаторийском шоссе. «Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение, после чего в автомобиле взорвался газовый баллон. Три пассажира с сильными ожогами были госпитализированы в больницу», — пишет издание.
Один из пострадавших - Владимир Епифанов называется «помощником вице-премьера Запорожской области» и по совместительству является кандидатом в депутаты от «Единой России».
В то же время российский Telegram-канал Baza пишет, что «чиновник», а также его секретарь и охранник получили сильные ожоги. Епифанов ехал за рулем Toyota Land Cruiser, когда «вдруг взорвался газовый баллон, установленный на машине». «После этого чиновник уже не смог справиться с управлением, и авто остановилось, лишь наехав на препятствие… Все трое мужчин из-за взрыва получили 30-процентные ожоги головы, туловища…» - говорится в сообщении.