Украинцы приостановят контрнаступление? Институт изучения войны
Украинские военные могут временно приостановить контрнаступление. Такой прогноз сделал начальник разведывательного центра сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, говорится в отчете Института изучения войны ISW.
По мнению экспертов ISW, ВСУ временно прекратят наступление на позиции российских войск, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций.
"Раньше в ISW отмечали, что Украина еще не привлекла большинство имеющихся сил к контрнаступательным операциям и не развернула основные усилия. Оперативные паузы являются обычной чертой больших наступательных мер, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины", — говорится в отчете.