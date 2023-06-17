Операция на азербайджано-российской границе

В приграничных с Россией районах Азербайджана начались комплексные оперативно-поисковые и профилактические мероприятия под условным названием «Граница-заслон».

АПА сообщает, что операции проводятся на основе взаимной договоренности между министрами внутренних дел двух стран и продлятся неделю.

Их основной целью является реализация решений, принятых по вопросам пограничного сотрудничества, выявление и нейтрализация членов транснациональных организованных преступных групп и террористических организаций, обезвреживание оружия, взрывчатых веществ и устройств и прочее.