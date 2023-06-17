МИД Армении: Баку и Ереван не могут договориться по важным вопросам

Баку и Ереван пока не договорились по ряду ключевых вопросов для заключения мирного договора, в том числе по картам для делимитации границы, сказал замглавы МИД Армении Ваан Костанян, слова которого приводят армянские СМИ.

«К сожалению, на данный момент нет согласия, на основе карты какого года должен происходить дальнейший процесс делимитации и демаркации», - сказал Костанян.

Он указал, что позиции сторон достаточно далеки друг от друга, но работа продолжается.