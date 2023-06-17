Глава КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает BBC.

Уже известно, что Китай и США в ходе визита Блинкена достигли прогресса и договоренностей по ряду вопросов. Си Цзиньпин сказал госсекретарю Энтони Блинкену, что надеется, что визит американского дипломата в Китай стабилизирует отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Как сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, Си также сказал, что межгосударственные взаимодействия должны основываться на взаимном уважении.