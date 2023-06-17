Си Цзиньпин надеется на стабилизацию отношений с США Фото
Глава КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает BBC.
Уже известно, что Китай и США в ходе визита Блинкена достигли прогресса и договоренностей по ряду вопросов. Си Цзиньпин сказал госсекретарю Энтони Блинкену, что надеется, что визит американского дипломата в Китай стабилизирует отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.
Как сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, Си также сказал, что межгосударственные взаимодействия должны основываться на взаимном уважении.
Отметим, что встреча проходит в Пекине, где Блинкен находится с двухдневным визитом. Это первая встреча главы американской дипломатии с лидером Китая с 2018 года.