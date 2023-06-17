В Баку задержали опасных преступников

В Бинагадинском районе Баку с начала мая текущего года задержали в общей сложности 46 человек за преступления, связанные с наркотиками.

В ходе одного из таких мероприятий сотрудники Управления полиции Бинагадинского района задержали ранее судимого за торговлю наркотиками Рашада Гулиева. Во время личного досмотра у Гулиева обнаружили почти 3 килограмма марихуаны. Задержанный признался, что приобрел наркотики онлайн у гражданина Ирана, с которым познакомился в Instagram и который, по словам Гулиева, вовлек его в наркоторговлю. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Бинагадинские полицейские за указанный период не оставляли без внимания и другие преступления. Так, задержаны и представлены следствию вор-рецидивист, житель Баку Вагиф Гумбатов, подозреваемый в кражах из почти 50 домов в поселке Баладжары и окрестных территориях, ранее судимый Аликрам Алиев, совершивший более 10 квартирных краж в поселке Бинагади, грабитель Азиз Пашаев, предпочитавший нападать на женщин и отнимать у них деньги и мобильные телефоны, а также преступник Садиг Амралиев и его соучастник Нофель Рамазанов.