Организатора убийства российского посла заметили в США фото
Один из организаторов убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, Темель Алсанджак, проживает в США, в штате Техас, сообщает турецкая газета Sabah. По информации издания, он создал четыре подставные компании для помощи подельникам.
По данным газеты, Темель Алсанджак — член организации фетхуллахистов (ФЕТО). Власти Турции считают ее ответственной за попытку госпереворота в 2016 году. Организация признана в стране террористической. Отмечается, что Темель Алсанджак проживает на вилле в Далласе стоимостью $1,2 млн.
Издание установило, что Алсанджак учредил четыре подставные компании, которые помогли получить членам ФЕТО рабочие визы в США. Две из четырех компаний впоследствии он закрыл, отмечает газета.
Как утверждает Sabah, планированием убийства Карлова, которое произошло в декабре 2016 года, занимался сотрудник Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Вехби Кюршат Акалин. Всю информацию о повседневной деятельности российского посла Акалин передавал чиновнику Управления по информационным и коммуникационным технологиям Турции Хусейну Бадже, сообщает газета.
По информации издания, организацией убийства руководил лектор Университета имени Тургута Озала в Анкаре Джемал Караата. Задание исполнителю убийства передал журналист газеты Today`s Zaman Абдулла Бозкурт, сообщает Sabah. Газета утверждает, что в организации убийства также были задействованы, в частности, два сотрудника Массачусетского технологического университета турецкого происхождения.
Как сообщает Sabah, целью ФЕТО было связать убийство Карлова с джихадистскими группировками, вынудить Турцию и Россию разорвать дипломатические отношения и развязать между государствами войну.
Андрей Карлов был застрелен на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был убит силами безопасности на месте. В марте 2021 года пятерых обвиняемых по делу приговорили к пожизненным срокам, еще шесть человек получили от пяти до девяти лет лишения свободы.