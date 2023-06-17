Один из организаторов убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, Темель Алсанджак, проживает в США, в штате Техас, сообщает турецкая газета Sabah. По информации издания, он создал четыре подставные компании для помощи подельникам.

По данным газеты, Темель Алсанджак — член организации фетхуллахистов (ФЕТО). Власти Турции считают ее ответственной за попытку госпереворота в 2016 году. Организация признана в стране террористической. Отмечается, что Темель Алсанджак проживает на вилле в Далласе стоимостью $1,2 млн.

Издание установило, что Алсанджак учредил четыре подставные компании, которые помогли получить членам ФЕТО рабочие визы в США. Две из четырех компаний впоследствии он закрыл, отмечает газета.