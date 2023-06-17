Президент Армении: У нас нет желания нападать на Азербайджан

У Армении нет ни цели, ни желания «нападать на Азербайджан», заявил президент Ваагн Хачатурян. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

По словам Хачатуряна, «Армения не имеет ни капли желания нападать, да и смысла в этом нет. У нас нет такой задачи».

Президент Армении утверждает, что в стратегии армянского правительства заложена задача установить нормальные отношения с соседями. Но для этого, по мнению Хачатуряна, нужно в первую очередь усовершенствовать систему обороны и безопасности, модернизировать армию и сделать ее современной и боеспособной.