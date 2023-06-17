В Казахстане отказались слушать Лепса
Концерт российского певца Григория Лепса в казахстанском Конаеве отменили после негативной реакции казахстанцев, передают СМИ Казахстана.
«Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке», - говорится в сообщении компании.
Поводом для отмены выступления российского артиста могло стать его недавнее заявление. Уточняется, что казахстанцы призвали отменить концерт Лепса после того, как он вместе с Николаем Басковым предложил заплатить один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк Вооруженных сил Украины.