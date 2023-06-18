Нахчыван снова под обстрелом армян Заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе.
Согласно сообщению ведомства, 19 июня около 13:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздеен Ведийского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
В оборонном ведомстве отметили, что подразделениями азербайджанской армии предпринимаются ответные меры.