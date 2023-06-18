Узбекистан с 1 октября 2023 года начнет покупать российский газ в объеме 9 млн кубометров в сутки, годовой объем импорта составит около 2,8 млрд кубометров. Об этом сообщает Минэнерго Узбекистана.

Соглашение о поставках газа сроком на два года на Петербургском международном экономическом форуме подписали министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

В Минэнерго Узбекистана заявили, что цена на газ будет согласовываться в соответствии с рыночными ценами в регионе, а также ценами на газ в Узбекистане и «реформами, которые планируется провести на основе рыночных принципов».

Помимо соглашения, была подписана дорожная карта, которая предусматривает, в том числе строительство 22 километров новых магистральных газопроводов, ремонт 56 километров газопроводов и газоперекачивающего оборудования.