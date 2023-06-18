В Китае заявили о крушении «военного имиджа и авторитета России»

Российская армия, которую Кремль позиционировал как вторую по силе в мире, оказалась значительно слабее ожиданий. Такую оценку, как сообщает The Wall Street Journal, дал Чжоу Бо, высокопоставленный полковник Народно-освободительной армии КНР, недавно вышедший в отставку.

По мнению Чжоу, российские военные планы оказались далеки от реальности. «Это превратилось в войну, которую они не ожидали», - сказал он, добавив, что ситуация для России «сложная».

«Президент Путин не может позволить себе проиграть войну. Иначе как он объяснит, зачем погибли все эти люди. Ему нужно чем-то оправдать все это», - говорит Чжоу.

Но, несмотря на проблемы, по мнению китайского военного, ситуация для российских сил на фронте не безнадежна. У Путина, как считает Чжоу, по-прежнему больше живой силы, есть общенациональная поддержка, тогда как готовность Запада снабжать Киев вооружениями может оказаться не бесконечной. «Как западная поддержка будет продолжаться, если война затянется?» - вопрошает Чжоу.

По словам Чжоу, китайские военные извлекли уроки из российских неудач в Украине. На тактическом уровне они заключаются в том, что НОАК нужно повышать уровень и безопасность коммуникаций, иметь больше высокоточных ракет и дронов. Впрочем, этими видами оружия Пекин уже располагает в количествах, значительно превышающих те, что есть в РФ, отмечает WSJ.