«Мир еще далеко», – заявляют в Ереване

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:07

Вопреки оптимистическому духу деклараций о том, что в итоге интенсивных армяно-азербайджанских переговоров при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля достигнут значительный прогресс, в Ереване считают, что до полноценного мира еще далеко. Как отметил сегодня в ходе парламентских слушаний Ваан Костанян, заместитель главы МИД Армении, для подписания мирного соглашения стороны не смогли договориться по ряду важных вопросов. Костанян отметил разногласия по поводу карт, по которым должен осуществляться процесс делимитации границы, а также отсутствие диалога и договоренностей между властями Азербайджана и карабахскими армянами относительно обеспечения их «прав и безопасности».

«К сожалению, позиции сторон достаточно далеки друг от друга, но работа тем не менее продолжается», – отметил Ваан Костанян. Здесь важно уточнить и напомнить, что официальный Баку неоднократно и публично заявлял, что вопрос обеспечения «прав и безопасности» армянских жителей Карабаха является внутренним делом Азербайджана и не будет обсуждаться с участием третьих сторон. Баку готов напрямую обсуждать с представителями общины карабахских армян вопросы их реинтеграции в Азербайджан. При этом ставится однозначное условие, что процесс реинтеграции может начаться только после того, как будут разоружены и выведены за пределы Карабаха все незаконные армянские вооруженные формирования, а также расформирован марионеточный сепаратистский режим в Ханкенди. Все эти требования были озвучены в последних заявлениях президента Ильхама Алиева.

Тем не менее армянская сторона, судя по всему, до сих пор пытается протащить вопрос «прав и безопасности карабахских армян» не только в повестку мирных переговоров, но и, возможно, даже в проект мирного соглашения. Что может создать на переговорах тупиковую ситуацию и повысить риск новой вооруженной эскалации, которая, к слову сказать, уже прослеживается в пограничных зонах, а также на территориях, подконтрольных российским миротворческим силам. После инцидента, произошедшего на прошлой неделе на мосту Хакари, вновь активизировались вооруженные силы Армении и незаконные армянские вооруженные формирования в Карабахе. Министерство обороны Азербайджана ежедневно публикует новости о том, что позиции азербайджанской армии подвергаются обстрелам с разных направлений. На этом фоне несколько странно выглядит обращение вице-премьера Армении Мгера Григоряна к своему азербайджанскому коллеге Шахину Мустафаеву с призывом возобновить заседания пограничных комиссий, созданных в 2022 году.