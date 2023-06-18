Но дальнейшие послевоенные безопасность, процветание и свобода Украины пока не гарантированы, считает Лукас и приводит две основные причины.

Что бы ни произошло на поле боя в ближайшие недели и месяцы, очевидно, что Россия не достигла своих главных военных целей - смены руководства Украины и геополитического подчинения страны, пишет в газете Times журналист Эдвард Лукас.

Во-первых, по его мнению, даже по окончании боевых действий сохранится угроза потенциальной российской агрессии в будущем, при том что неясно, кто окажется у власти в России после войны.

Гарантией безопасности Украины при любом дальнейшем политическом раскладе в России могло бы стать ее членство в НАТО, но, по словам Лукаса, пока альянс не демонстрирует готовности выдать Украине входной билет, ограничиваясь лишь торжественными обещаниями. Обязательства, которые в отношении Украины приняла на себя Америка Байдена, очень похожи на оборонные связи США с Тайванем и Израилем, пишет Лукас. В целом они крепки, но могут меняться в соответствии с видением каждого следующего правительства в Вашингтоне.

Вторая угроза становлению послевоенной Украины, по мнению журналиста, - коррупция. Страна борется с ней с 1991 года, но лишь эпизодически и запоздало добивается каких-то успехов.

В послевоенную Украину потекут колоссальные суммы, выделенные на восстановление инфраструктуры, промышленности и жилья, и это потребует максимально прозрачного механизма распределения средств. Частные инвесторы и международные доноры потребуют гарантий. Это означает, что Украине предстоит отстроить не только разрушенные объекты, но и социальные и политические институты, а это гораздо сложнее, пишет Times.