Покупайте квартиру в Baku City Residence – Olimpik, сэкономьте до 33 тысяч манатов!

Выбор жилья – задача не из легких, которая включает в себя сразу несколько важных факторов. Как эффективно совместить пожелания к району, качеству застройки, площади квартиры, финансовые возможности и при этом не остаться в накладе?

Все это тщательно продумали аналитики проекта Baku City Residence – Olimpik, выступив с беспрецедентным предложением на рынке недвижимости Баку.

Так, этим летом каждому покупателю квартиры в Baku City Residence – Olimpik предоставляется уникальный шанс сэкономить до 33 тысяч манатов!