В Баку прошел 1-й Международный «Челлендж» по гимнастической дисциплине под названием «Гимнастика для всех», посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В нем приняли участие около 500 спортсменов из 46 команд, представляющих Азербайджан (в том числе и 20 районов страны), Грузию и Литву. Соревнования прошли в Национальном приморском парке за Азербайджанским государственным кукольным театром.

Мероприятие началось с шествия участников фестиваля от «Дениз Молл» до здания Азербайджанского государственного кукольного театра. Далее состоялась торжественная церемония открытия. Был продемонстрирован видеоролик, посвященный Гейдару Алиеву. Затем выступили президент Технического комитета Европейской гимнастики по «Гимнастике для всех» Хлиф Торгейрсдоттир и главный тренер команды Азербайджана, член Техкома Руслан Эйвазов.

Выступления участников вызвали большой интерес у собравшейся публики. В номинации «Самый красивый костюм» победила команда Нахчыванского олимпийского стадиона. Приз за «Лучшую хореографию» достался команде Moonlight.

«Гимнастика для всех», которая является несоревновательным видом спорта, пользующимся большой популярностью в мире, - одна из новых дисциплин для Азербайджана. Независимо от возраста, внешности и уровня физической подготовки, каждый человек может заниматься данным видом спорта. К этому виду гимнастики относятся два вида мероприятий, проводимых со стороны Международной федерации гимнастики (FIG): Всемирная гимнастрада и World Gym for Life Challenge, которые проводятся каждые четыре года.