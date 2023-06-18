Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 16:00

Президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей (КСПП) Данил Ибраев пригласил российский бизнес в Кыргызстан. А тем временем в Бишкеке отменили концерт российской группы «Би-2» с симфоническим оркестром, который должен был пройти 18 июня во Дворце спорта. Общение в Бишкеке с многочисленными знакомыми всегда оставляет двойственное впечатление. Нельзя сказать, что Кыргызстан не пытается уйти от войны. Как и в соседнем Казахстане, здесь штрафуют за букву Z на машинах и просят не использовать эту символику на праздниках. Но в остальном республика все больше начинает напоминать Россию.

И без того всегда высокий уровень советизации, разумеется, с учетом национальной специфики, как кажется со стороны, даже укрепил свои позиции. Старшему поколению по-прежнему присуща такая же, как в России ностальгия по СССР, а молодежь поддерживает руководство РФ из рациональных соображений. Ведь в России на заработках сейчас находится почти шестая часть населения Кыргызстана. Республика оказалась единственным государством постсоветской Центральной Азии, чьи первые лица риторически примкнули к российскому антизападному фронту. И, соответственно, руководство страны делает все, чтобы местная политическая культура напоминала российскую - усиливается цензура, власти публично угрожают своим критикам, преследуют оппозиционных журналистов, срывают остросоциальные выступления юмористов и артистов, признанных «нежелательными» в России. Нельзя сказать, что это проявляется прямо везде, в частных разговорах эти тенденции много и открыто критикуют. Что, разумеется, ни на гран не сказывается на тональности официальных высказываний вроде этого недавнего заявления президента Кыргызского союза промышленников и предпринимателей (КСПП) Данила Ибраева: «Наше сотрудничество и партнерство с РФ в последнее время восхищает. Только наши торговые отношения - пример, что мы близки и в дальнейшем будем развивать наши возможности. Мы видим прорыв в упрощении работы бизнеса на территории нашей страны».

Бишкек занимает однозначную позицию в отношениях с Москвой, называя ее своим главным стратегическим партнером. А президент Садыр Жапаров ведет себя в Кремле куда более подобострастно, чем его коллеги из других стран Центральной Азии, вызывая косые взгляды у своих коллег из региона. Вряд ли стоит осуждать за это кыргызские элиты. Возможно, они бы и хотели что-то изменить в своих отношениях с Москвой, но сейчас им приходится платить за то, что Европа платила в прошлом году – за тесную связь с российской экономикой. И если на Западе речь шла в основном об энергоносителях, то в нашем случае речь идет о том, что за годы независимости сменяющие друг друга кыргызстанские правящие элиты обеспечили России доминирующее положение в большинстве секторов экономики своей страны. Российский Левиафан поглотил Кыргызстан, причем незаметно для самой республики. И теперь она вынуждена платить за это зависимостью в политике и, главное, в экономике, она теперь привязана к российской. Которую по нынешним временам здоровой самый завзятый оптимист не назовет. Кыргызстан ежегодно потребляет более 1 миллиона тонн ГСМ, почти весь объем которых импортируется из России. Она же полностью контролирует еще одну важную отрасль в Кыргызстане - газовую. В этом случае у республики нет даже поля для маневров, так как «Газпром» имеет исключительное право на поставку голубого топлива в страну. Потому Бишкек вынужден мириться с любой ценовой политикой Москвы.