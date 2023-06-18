Иранцы травятся паленым алкоголем
Число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в иранской провинции Альборз, расположенной на севере страны, достигло 171, пишет IRNA. В понедельник утром сообщалось о 155 случаях отравления.
«По последним данным, число людей, за последние пять дней отравившихся содержащим метанол алкоголем, достигло 171», - сообщил декан Медицинского университета провинции Шахрам Сайяди.
Днем ранее командующий силами правопорядка провинции генерал Хамид Хадаванд сообщил о задержании шести человек по делу о распространении суррогатного алкоголя, ставшего причиной отравлений.
По словам командующего, следствие установило, что изготовители продукции незаконным путем получали испорченный технический спирт с завода по производству спреев для тела. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 6,5 тыс. литров этого спирта с завода и опечатали предприятие.