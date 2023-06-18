Лавров рассказал, чего хотят США

США собираются «расшатать» внутриполитическую ситуацию в России перед президентскими выборами 2024 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот в Украине пытались повторить спустя 6 лет в Беларуси. Неудачно. На этом явно не остановятся, откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность и в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года», — сказал Лавров на заседании комиссии генсовета «Единой России».

По его словам, Запад вмешивается во внутренние дела стран, применяя для этого шантаж, угрозы и «цветные революции». «На текущем этапе «коллективный Запад» ведет против России «необъявленную гибридную войну», используя в качестве инструмента «киевский режим», - отметил Лавров.

Он также рассказал представителям «Единой России», что страны Запада добиваются поражения российской армии и подрыва политического и экономического суверенитета страны. «Эта линия вписывается и в общие усилия Вашингтона и Брюсселя по поддержанию глобального доминирования», — подчеркнул глава МИД РФ.