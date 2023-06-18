Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Пекине с официальным визитом, заявил, что Китай подтвердил свое обещание не поставлять России оружие для войны в Украине. Об этом информирует BBC.

В то же время Блинкен выразил обеспокоенность возможным сотрудничеством с Россией частных китайских фирм. «Мы [США] и другие страны получили от Китая заверения, что он не оказывает и не будет помогать России летальным оружием для использования в Украине», - заявил Блинкен журналистам после двухдневных переговоров.

«Мы не видели никаких данных, которые бы свидетельствовали об обратном. Однако нас постоянно беспокоят китайские компании, которые могут предоставлять технологии, используемые Россией для продолжения агрессивной войны в Украине», - добавил он.