В Молдове пророссийскую партию признали вне закона

Конституционный суд Молдовы признал пророссийскую партию «Шор» неконституционной и объявил ее вне закона, сообщают российские СМИ.

Депутаты партии смогут продолжать свою деятельность, однако только в качестве независимых парламентариев, говорится в решении Конституционного суда.

«Шор» активно взаимодействовала с российскими властями, ее депутаты посещали Москву после начала вторжения РФ в Украину. Также партия организовывала акции протеста против действующей власти.

«Партия «Шор» угрожала государственной безопасности», - заявила президент Молдовы Майя Санду, выразив удовлетворение решением Конституционного суда страны.

По словам Санду, граждане Молдовы хотят жить в демократическом и правовом государстве, в котором преступным организациям мешают захватывать власть.