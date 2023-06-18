Солдат азербайджанской армии покончил с собой, передает Военная прокуратура Азербайджана.

Согласно информации, в Физулинскую военную прокуратуру поступило сообщение о том, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Фарид Азизов покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

Сотрудники Физулинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана осмотрели тело погибшего и место происшествия, изъяли предметы в качестве вещественных доказательств, получили объяснения, выполнили другие действия.

Как сообщили в Военной прокуратуре, в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены необходимые следственные действия.

Расследование продолжается. Будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.