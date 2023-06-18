Жаля Агазаде, собкор 17:15

Компания Olympus, возводящая жилой комплекс возле «Парка офицеров», не только снесла забор и гараж, принадлежащие частному лицу, но и, захватив более двух метров чужой территории, лишила владельца собственности возможности попасть на принадлежащий ему объект. Как сообщил обратившийся в редакцию haqqin.az владелец недвижимости Али Бехбудов, компания Olympus, осуществляющая возле «Парка офицеров» строительство жилого комплекса Zabitlər Residence, обнесла забором с четырех сторон строящийся объект, оставив только один вход со стороны парка.

Бехбудов жалуется, что в течение двух лет не может ни продать принадлежащую ему недвижимость на территории парка, ни построить что-либо на ее месте. «Мне нанесли крупный ущерб, – сетует владелец. – Наглухо закрыли дорогу и не дают пользоваться собственным объектом». По словам Бехбудова, он ведет переговоры с представителями компании с момента закладки фундамента строящегося здания. Но с каждым новым этажом представители Olympus все упорнее игнорируют его претензии, а в последнее время и вовсе перестали отвечать на запросы владельца собственности. В настоящий момент Али Бехбудов, имеющий на руках выписку о принадлежащей ему недвижимости и прочие документы, планирует обратиться в суд. Судя по информации, размещенной на странице компании Olympus в соцсетях, стоимость сотки земли в районе, где возводится жилой комплекс Zabitlər Residence, достигает сотен тысяч манатов.