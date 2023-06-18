Ильхам Алиев утвердил изменения в госбюджет на 2023 год

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год».

Доходы государственного бюджета на 2023 год увеличиваются с 30774,0 млн манатов до 33890,5 млн манатов, расходы - с 33353,3 млн манатов до 36624,8 млн манатов.

Согласно законопроекту, расходы государственного бюджета по сравнению с утвержденной суммой увеличиваются на 3271,5 млн манатов, или на 9,8%.