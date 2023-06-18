Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 17:55

«Международный транспортный коридор «Север-Юг», соединяющий через Азербайджан Индию и страны Персидского залива с Россией и странами Восточной и Северной Европы, играет важную роль в укреплении международного положения Ирана», - написал в своем отчете правительству Мехди Сафари, заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии. По сообщению агентства Mehr, администрация президента ИРИ Ибрагима Раиси сосредоточена сегодня на возрождении возможностей Ирана в различных международных коридорах.

«Одной из наиболее важных тем, входящих в повестку дня 13-го правительства (имеется в виду Кабинет министров Ирана при президенте Ибрагиме Раиси – ред.), является использование потенциала и возможностей ИРИ для присоединения к международным коридорам», - отметил, в частности, Сафари. По мнению замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии, «транспортные коридоры важны не только для экономического процветания страны, но и также играют конструктивную роль в политических процессах». «Начало МТК «Север-Юг», который считается крупнейшим транспортным коридором в мире, играет важную роль в укреплении международного положения Ирана и его отношений с разными странами, - подчеркнул Сафари. - Международный коридор «Север-Юг» обеспечивает железнодорожный транзит товаров из Индии и стран Персидского залива в Азербайджан, Россию, Восточную и Северную Европу. Соглашение о создании этого коридора между Ираном, Россией и Индией было подписано много лет назад, но прежние правительства Ирана не приняли достаточных мер для его реализации».