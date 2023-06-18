Давление украинской армии привело к тому, что россияне могли потерять часть Бахмута. Такие данные содержатся во внутреннем аналитическом документе Минобороны Германии, который попал в распоряжение BILD.

В документе отмечается сразу несколько моментов из разных частей фронта. В частности, на Бахмутском направлении российские войска могли потерять часть контроля над Бахмутом из-за постоянного давления ВСУ.

«В районе Бахмута российские войска «по-прежнему находятся под давлением» и, «вероятно, уже не контролируют всей территории города», - говорится в документе.