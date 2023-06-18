В Ереване американец жестоко убил россиянку

Согласно информации, 15 июня на "Дилижанских поворотах" (трассе, ведущей из Еревана,) было найдено обнаженное тело девушки. Мать погибшей опознала тело дочери – 24-летней Елены Сергеевой. По показаниям видеокамер в аэропорту "Звартноц" выяснилось, что Сергеева прибыла в Ереван за день до трагедии, 4 июня 2023 года. Из аэропорта в город она выехала на "Тойоте" с грузинскими номерами, за рулем которой находился 34-летний гражданин США Р. Т.

Выяснилось, что в 2019 году Р. Т. познакомился с Сергеевой в Москве и общался с ней до мая 2020 года, после чего они разошлись, так как Р. Т. часто устраивал ей сцены ревности. После расставания Р.Т стал распространять о ней компрометирующие сведения, а узнав, что она начала отношения с другим мужчиной, стал ей угрожать. Чтобы полностью прояснить отношения с Р. Т., Сергеева согласилась в последний раз встретиться с ним 4 июня в Ереване. В 12:55 она прибыла в Ереван, где Р. Т. встретил ее на указанной "Тойоте", которую арендовал в Тбилиси. Р. Т. привез ее в Ереван, где они пообедали в одном из ресторанов. После этого мужчина предложил отвезти ее в гостевой дом в Егварде, где он остановился. В промежутке между 15:30 и 17:30 он, при пока невыясненных обстоятельствах, нанес Сергеевой удары по голове и другим частям тела, что привело к ее смерти. Далее Р. Т. направился на машине к грузинской границе.

От правоохранительных органов Грузии были получены сведения о том, что оттуда 5 июня преступник вылетел в Турцию.