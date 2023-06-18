На Каховской ГЭС за несколько дней до подрыва обнаружили машину со взрывчаткой
Согласно эксклюзивным фотографиям с беспилотников и информации, полученной Associated Press, у России были средства, мотив и возможность подорвать Каховскую ГЭС.
Фото сделано украинским беспилотником 28 мая — на них видна машина, припаркованная на ГЭС. В машине видны большие бочки, одна из которых, возможно, соединена с наземной миной, а кабель идет к удерживаемому российскими силами берегу реки. Как пишет AP, неизвестно, сколько времени машина там простояла.
Представитель украинского спецназа на условиях анонимности сказал, что одной заминированной машиной не удалось бы разрушить дамбу. Он предположил, что подрыв машины мог усилить запланированный взрыв в машинном зале и разрушить верхнюю часть ГЭС.
В материале сказано, что Каховская ГЭС могла выдержать подрыв тысяч килограммов взрывчатки. Также российские военные полностью контролировали ГЭС изнутри и снаружи, поэтому крайне маловероятно, чтобы некие «украинские диверсанты» могли незаметно пронести туда тысячи фунтов взрывчатки, пишет AP.
Президент России Владимир Путин сам косвенно признал преимущество своих сил на прошлой неделе, хотя и подтвердил отказ России от ответственности: «Это может показаться странным, но тем не менее. К сожалению, это сорвало их контрнаступление в этом районе».