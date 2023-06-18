На Каховской ГЭС за несколько дней до подрыва обнаружили машину со взрывчаткой

Фото сделано украинским беспилотником 28 мая — на них видна машина, припаркованная на ГЭС. В машине видны большие бочки, одна из которых, возможно, соединена с наземной миной, а кабель идет к удерживаемому российскими силами берегу реки. Как пишет AP, неизвестно, сколько времени машина там простояла.

Согласно эксклюзивным фотографиям с беспилотников и информации, полученной Associated Press, у России были средства, мотив и возможность подорвать Каховскую ГЭС.

Представитель украинского спецназа на условиях анонимности сказал, что одной заминированной машиной не удалось бы разрушить дамбу. Он предположил, что подрыв машины мог усилить запланированный взрыв в машинном зале и разрушить верхнюю часть ГЭС.

В материале сказано, что Каховская ГЭС могла выдержать подрыв тысяч килограммов взрывчатки. Также российские военные полностью контролировали ГЭС изнутри и снаружи, поэтому крайне маловероятно, чтобы некие «украинские диверсанты» могли незаметно пронести туда тысячи фунтов взрывчатки, пишет AP.

Президент России Владимир Путин сам косвенно признал преимущество своих сил на прошлой неделе, хотя и подтвердил отказ России от ответственности: «Это может показаться странным, но тем не менее. К сожалению, это сорвало их контрнаступление в этом районе».