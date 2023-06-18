Франция бросила вызов немецкому плану развития системы противовоздушной обороны Европы, что является еще одним признаком назревающей напряженности вокруг того, как регион должен противостоять угрозе со стороны России. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как пишет FT, разногласия между Парижем и Берлином появились относительно того, как быстро усилить военную оборону против России и в то же время способствовать развитию европейской промышленной базы. Канцлер Германии Олаф Шольц представил программу Sky Shield в октябре прошлого года с целью создания европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны путем совместной закупки оборудования, и с тех пор к ней присоединились 17 стран, в том числе Великобритания, страны Балтии, Швеция и Финляндия.

Но такие ключевые страны, как Франция, Италия и Польша, остались в стороне. В частности, Париж был застигнут врасплох заявлением о Sky Shield и отложил франко-германский саммит отчасти для того, чтобы продемонстрировать свое раздражение.