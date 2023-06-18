Между Францией и Германией растут разногласия Financial TImes
Франция бросила вызов немецкому плану развития системы противовоздушной обороны Европы, что является еще одним признаком назревающей напряженности вокруг того, как регион должен противостоять угрозе со стороны России. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Как пишет FT, разногласия между Парижем и Берлином появились относительно того, как быстро усилить военную оборону против России и в то же время способствовать развитию европейской промышленной базы. Канцлер Германии Олаф Шольц представил программу Sky Shield в октябре прошлого года с целью создания европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны путем совместной закупки оборудования, и с тех пор к ней присоединились 17 стран, в том числе Великобритания, страны Балтии, Швеция и Финляндия.
Но такие ключевые страны, как Франция, Италия и Польша, остались в стороне. В частности, Париж был застигнут врасплох заявлением о Sky Shield и отложил франко-германский саммит отчасти для того, чтобы продемонстрировать свое раздражение.
Хотя французские и немецкие чиновники избегают публичной критики планов друг друга, за кулисами очевидны разногласия.
Макрон неявно раскритиковал Sky Shield за то, что он слишком полагается на системы вооружений, произведенные за пределами Европы, и при этом не рассматривает должным образом вопрос о том, как лучше всего сдерживать Россию, в том числе за счет потенциального приобретения ракетного потенциала большой дальности: "Когда я вижу определенные страны, которые увеличивают свои оборонные расходы, чтобы массово покупать неевропейские системы, я просто говорю им: "Вы готовите проблемы завтрашнего дня!".
В Берлине считают французскую критику необоснованной и утверждают, что насущная необходимость ликвидировать пробелы в противовоздушной обороне означает, что закупка готовых систем лучше, чем "длительные и часто затратные" новые разработки.