В Украине спрогнозировали будущее России

"Когда ты находишься в таком пузыре, когда ты не понимаешь, что происходит в мире, кто на каких ресурсах сегодня находится, то автоматически запускаешь процесс разрушения несоответствующей логистики своей страны - заявлениями, которые ты делал от имени этой страны", - сказал Подоляк.

По его словам, это не вопрос распада, а вопрос трансформации России. Россия должна быть гораздо более компактной и занимать гораздо меньшую глобальную позицию.

"Соответственно, ряд этнических регионов может отключиться – это то, что не было сделано в 1991 году. Будет страна совсем другого уровня, она уже не будет у G8, G20, вряд ли она будет в Совете Безопасности ООН, даже несмотря на то, что это ядерное государство. Наверное, будет какой-то другой механизм", – прогнозирует Подоляк.