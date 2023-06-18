В Польше белорусов готовят к восстанию против Лукашенко СМИ
В Польше проходит подготовка белорусов, которые намерены устроить вооруженное восстание против действующего президента Александра Лукашенко, сообщает The Sunday Times.
По данным издания, обучение нескольких сотен граждан Беларуси проводят бывшие сотрудники белорусских спецслужб, покинувших страну после 2020 года.
В The Sunday Times отмечают, что ранее организация BYPOL, созданная бывшими силовиками Беларуси, взяла на себя ответственность за диверсию против самолета А-50 ВКС РФ, размещенного на белорусском аэродроме Мачулищи.