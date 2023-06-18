Гюнай Мамедзаде против Элины Даниэлян в финале Европейских игр

Церемония открытия 3-х Европейских игр состоится 21 июля. Но уже сегодня в рамках так называемых сопровождающих мероприятий в Кракове проходит турнир по шахматам - парный чемпионат Европы по блицу, проводящийся впервые в истории.

Здесь участвуют восемь стран, которые представлены одним шахматистом и одной шахматисткой. От Азербайджана выступают сильнейшие – Шахрияр Мамедъяров и Гюнай Мамедзаде.

На предварительной стадии по итогам семи туров в блиц (контроль времени – 3 минуты плюс 2 секунды за каждый ход) Шахрияр Мамедъяров набрал 5,5 очка и занял 2-е место, уступив лишь поляку Ян-Кшиштофу Дуде. Шахрияр одержал четыре победы и трижды сыграл вничью. Он одолел Максима Родштейна (Израиль), Кирилла Шевченко (Румыния), Андрея Волокитина (Украина) и Хайме Сантоса Латасу (Испания).

Согласно системе розыгрыша, наш шахматист должен был сыграть в полуфинале с занявшим 3-е место нидерландцем Бенджамином Боком. Увы, Мамедъяров дважды уступил Боку и поборется за бронзу.