На месте крушения «Титаника» исчез батискаф с туристами

Подводный аппарат, на котором туристам показывали обломки «Титаника», пропал в Атлантическом океане. Начата поисково-спасательная миссия. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Береговую охрану Бостона.

Издание отмечает, что небольшие подводные лодки иногда доставляют богатых туристов и экспертов, желающих своими глазами увидеть знаменитый «Титаник».

Пропавший батискаф принадлежит компании OceanGate Expeditions, которая специализируется на глубоководных экспедициях. Компания подтвердила, что на борту были люди. Пропавший батискаф может вместить до пяти человек – пилота, трех туристов и "эксперта по контенту", под которым, вероятно, подразумевается гид.