Буданов: Создаем отряд бессмертных, чтобы «кошмарить» россиян
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эксклюзивном комментарии изданию Kyiv Post, заявил, что сейчас в Украине формируется "отряд бессмертных".
"Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые хотели захватить Украину, и их кошмарить", – сказал Буданов.