Израиль прокомментировал передачу танков Украине

Минобороны Израиля опровергает сообщения о возможности передачи Украине танков «Меркава».

Как заявили в Минобороны Израиля, сообщения о передаче израильских танков Украине являются ложными. Вследствие войны в Европе несколько стран выразили заинтересованность в приобретении танков «Меркава» из резервов ЦАХАЛ.

Ранее в СМИ появились утверждения о том, что Израиль передал Украине некоторое количество танков «Меркава» в рамках военной помощи. Однако Минобороны Израиля заявило, что такая информация не соответствует действительности.