Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 21:13

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с китайским лидером Си Цзиньпином стала кульминацией двухдневного визита главы американской дипломатии в Пекин. Вплоть до последнего момента было неясно, состоится ли вообще эта встреча, и госдеп анонсировал ее лишь за час до начала переговоров. Отказ от встречи означал бы неудачу миссии Блинкена и неготовность китайского руководства вывести двусторонние отношения на более конструктивный уровень. Это было бы и проявлением неуважения к Блинкену, особенно после того, как Си принял в минувшую пятницу находившегося в Пекине главу Майкрософта Билла Гейтса и привело бы, возможно, к сворачиванию других визитов американских представителей в китайскую столицу. Речь идет о министре финансов Джанет Йеллен, главе Министерства торговли Джине Раймондо и спецпосланнике Белого дома по вопросам климата Джоне Керри.

Как уже писал haqqin.az, отношения между США и Китаем скатились на самый низкий уровень с момента установления Джимми Картером дипломатических отношений с этой страной в 1979 году. Последней точкой стало уничтожение в феврале над Атлантическим побережьем США воздушного шара, который, как утверждает Китай, был запущен для сбора метеоданных, однако в Америке его расценили как средство для сбора разведданных. Но и, помимо этого, лично у Блинкена состоялся нелицеприятный обмен колкостями с китайским министром иностранных дел Ван И — это произошло на их мартовской встрече 2021 года на Аляске. В ходе встречи Блинкен заявил, что действия Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а также кибератаки на Соединенные Штаты «угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность». А участвовавший во встрече глава канцелярии по иностранных делам Китая Ян Цзечи заявил, что в США нарушаются права человека, а чернокожих американцев там «убивают». Словом, была использована терминология, присущая Советскому Союзу, который за неимением других аргументов говорил о том, что в Америке «линчуют негров».

Позднее произошла острая перепалка между Блинкеном и китайским министром Ваном И на Мюнхенской встрече по безопасности. Там глава американской дипломатии предупредил Китай о недопустимости материальной – прежде всего оружием - поддержке так называемой российской спецоперации в Украине и системного обхода санкций против России. В результате ведущие китайские СМИ в последние месяцы писали о Блинкене как о «надоедливом провокаторе», который взялся поучать их страну, как ей нужно себя вести. Тем важнее было то, что нынешний визит госсекретаря в Пекин прошел в благоприятном для двух сторон свете. Председатель Си оценил переговоры как «очень хорошие». «Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», — сказал Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном. О чем идет речь? Как пишет Washington Post, во время визита Блинкена был заложен фундамент для сотрудничества по преодолению глобальных вызовов, в частности по прекращению войны в Украине, противодействию ядерной программе Северной Кореи и борьбе с глобальными изменениями климата. Формулировки, конечно, весьма обтекаемые, но в нынешней ситуации это лучше, чем ничего. Тем более на фоне ситуации в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, где в последнее время неоднократно происходило опасное сближение самолетов и кораблей двух стран, чреватое прямой военной конфронтацией.