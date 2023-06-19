Европейский союз сможет начать переговоры с Украиной по вступлению в объединение, если та выполнит еще пять условий блока, об этом пишет Reuters со ссылкой на неопубликованный отчет Еврокомиссии.

Согласно иформации Reuters, Украина выполнила только 2 из 7 условий для начала переговоров о вступлении в ЕС. Чтобы соответствовать требованиям, Украина должна привести свое законодательство в соответствие со стандартами ЕС.

«На практике путь Украины к членству займет годы, и мало кто верит, что страна может присоединиться, находясь в состоянии войны с Россией», — сообщил источник в Евросоюзе, передает европейское издание Reuters.