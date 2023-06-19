Убийцу казахстанской журналистки задержали в Грузии
Подозреваемый в убийстве казахстанской журналистки Жанботы Толеген задержан в Грузии, сообщает пресс-служба грузинского Министерства внутренних дел.
По данным МИД Казахстана, тело погибшей гражданки доставлено на родину и ее похоронили 2 июня. Уточняется, что подозреваемый задержан, ведется расследование.
МВД Грузии опубликовало детали происшествия: следствие установило, что подсудимый в результате конфликта, возникшего в муниципалитете Сагареджо, нанес тупым предметом смертельное ранение своей давней знакомой — казахстанке Жанботе Толеген. По официальным данным, подозреваемый бросил тело женщины в реку, чтобы скрыть следы преступления, после чего скрылся с места происшествия.