Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 19 июня 2023, 21:56

Имя российского миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна, откомандированного в сентябре прошлого года из Москвы в Карабах – пресловутого «спасителя Парцаха» под древним чинаром, «госминистра»-однодневки, вновь привлекло внимание мировых СМИ. На прошлой неделе Служба безопасности Украины внесла Рубен-джана-однодневку в позорный список лиц, поддерживающих российскую оккупацию. Лица, находящиеся в этом списке, объявляются в международный розыск, а все их активы (конечно, находящиеся под юрисдикцией Украины) конфискуются.

В настоящее время Варданян создал в Ханкенди «фронт за спасение Парцаха» и, согласно сообщениям армянских источников, проводит встречи с карабахскими армянами, пытаясь вернуть себе утерянную «власть» и утраченную репутацию. Но, увы, Варданян загнан в угол, у него связаны руки. После установки погранично-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди и полного закрытия этой дороги, вслед за инцидентом на мосту Хакари на прошлой неделе, Варданяну целесообразнее было бы задуматься над своим туманным будущим. Авторитетное издание в Брюсселе, близкое к ЕС - EUReporter назвало Варданяна угрозой для Европейского союза и Запада в целом. В статье говорится, что США недавно ввели санкции против семи ведущих членов группы, причастных к планам государственного переворота в Молдове и связанных с российской разведкой. Автор статьи призывает срочно добавить в этот список и Варданяна, «бывшего «госминистра» сепаратистского анклава на территориях Азербайджана – главного рычага «российской военной базы». Как пишет EUReporter, несмотря на увольнение с поста «госминистра» в сепаратистском образовании в Карабахе, «путинский кошелек» - Рубен Варданян по-прежнему занят созданием очага нестабильности на Южном Кавказе. «Как ни странно, украинцы это понимают лучше, чем европейцы и американцы. Украинские спецслужбы действуют на Южном Кавказе не только из-за Ирана, который поставляет в Россию беспилотники и ракеты. Они понимают, что любые проблемы, влияющие на стабильные поставки энергоносителей в ЕС, могут сильно ударить по ним.