В Брюсселе призвали нанести удар по Варданяну в Ханкенди горячая тема
Имя российского миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна, откомандированного в сентябре прошлого года из Москвы в Карабах – пресловутого «спасителя Парцаха» под древним чинаром, «госминистра»-однодневки, вновь привлекло внимание мировых СМИ.
На прошлой неделе Служба безопасности Украины внесла Рубен-джана-однодневку в позорный список лиц, поддерживающих российскую оккупацию. Лица, находящиеся в этом списке, объявляются в международный розыск, а все их активы (конечно, находящиеся под юрисдикцией Украины) конфискуются.
В настоящее время Варданян создал в Ханкенди «фронт за спасение Парцаха» и, согласно сообщениям армянских источников, проводит встречи с карабахскими армянами, пытаясь вернуть себе утерянную «власть» и утраченную репутацию. Но, увы, Варданян загнан в угол, у него связаны руки. После установки погранично-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди и полного закрытия этой дороги, вслед за инцидентом на мосту Хакари на прошлой неделе, Варданяну целесообразнее было бы задуматься над своим туманным будущим.
Авторитетное издание в Брюсселе, близкое к ЕС - EUReporter назвало Варданяна угрозой для Европейского союза и Запада в целом. В статье говорится, что США недавно ввели санкции против семи ведущих членов группы, причастных к планам государственного переворота в Молдове и связанных с российской разведкой. Автор статьи призывает срочно добавить в этот список и Варданяна, «бывшего «госминистра» сепаратистского анклава на территориях Азербайджана – главного рычага «российской военной базы».
Как пишет EUReporter, несмотря на увольнение с поста «госминистра» в сепаратистском образовании в Карабахе, «путинский кошелек» - Рубен Варданян по-прежнему занят созданием очага нестабильности на Южном Кавказе.
«Как ни странно, украинцы это понимают лучше, чем европейцы и американцы. Украинские спецслужбы действуют на Южном Кавказе не только из-за Ирана, который поставляет в Россию беспилотники и ракеты. Они понимают, что любые проблемы, влияющие на стабильные поставки энергоносителей в ЕС, могут сильно ударить по ним.
Недавно Варданян призвал сепаратистов в Карабахе взяться за оружие: «Мы будем сражаться до конца. Последний рубеж перейден: либо вы восстаете за «Парцах», либо против всего армянского народа». Этот призыв прозвучал на фоне усилий ЕС и США по достижению мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Миротворцы (российские военные - ред.) - это сила, которая поддерживает «Парцах»... Нам предстоит большая работа, чтобы они оставались здесь дольше и в большем количестве», — сказал он.
В начале мая на пророссийском митинге Варданян прямо продвигал идею о необходимости усиления присутствия российских войск, как инструмента сохранения влияния Путина на Южном Кавказе.
Далее издание пишет, что согласно данным украинской разведки, российские войска поставили сепаратистам в Карабахе сотни китайских разведывательно-ударных беспилотников DJI Mavic 3. Они оснащены системами бомбометания, которые позволяют им сбрасывать взрывные устройства, такие как минометные боеприпасы. Заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким отдал приказ поставить это оружие сепаратистам.
«Они могут быть использованы для провокаций, с целью, например, саботировать мирные переговоры между Баку и Ереваном или развязать новую войну в регионе, препятствуя поставкам газа на Запад. Пришло время позаботиться об этой угрозе; пора не только ввести против Варданяна санкции, но и объявить его в розыск Интерпола и других западных спецслужб», - отмечает EUReporter.