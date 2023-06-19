КНДР намерена увеличить производство ядерного оружия
Руководство КНДР призывает оборонную сферу сохранять фокус на разработке вооружений и укреплении ядерного потенциала ради обеспечения безопасности на полуострове.
Как сообщает издание Yonhap, соответствующее решение было принято на трехдневном пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи под председательством лидера партии Ким Чен Ына.
"Правящая партия четко заявила о готовности увеличить производство мощного ядерного оружия для противодействия изменениям в обстановке безопасности на Корейском полуострове", — говорится в сообщении.