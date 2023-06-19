Залужный о контрнаступлении Украины Видео
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, которые выполняют задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.
"Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов", – рассказал главком ВСУ в Facebook.
По его словам, украинские воины делают все возможное для освобождения территории страны, несмотря на "яростное сопротивление россиян". Он также добавил, что "операция продолжается согласно плану".
Также Залужный опубликовал видео штабной работы.