МИД: Ереван до сих пор не предоставил Баку точных карт минных полей
Армения до сих пор не предоставляет Азербайджану точных карт минных полей, об этом заявил посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искандеров.
Как отметил Искандеров, в результате 179 инцидентов, произошедших на освобожденных территориях Азербайджана с ноября 2020 года, 57 граждан погибли и 247 получили тяжелые ранения.
В своем выступлении Эльшад Искендеров рассказал, что в результате оккупации, длившейся почти 30 лет, Арменией целенаправленно загрязнено минами около 10% территории нашей страны, на указанных территориях закопано более полутора миллионов мин: "Несмотря на имеющиеся трудности, десятая часть заминированных территорий Азербайджана уже очищена".