В Кремле прокомментировали недопуск ООН на Каховскую ГЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне не допускают представителей ООН на левобережье Херсонщины для эвакуации местных, потому что им "трудно гарантировать безопасность" и вообще есть "нюансы".

"Там постоянные обстрелы идут, постоянные провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население, гибнут люди. Поэтому здесь все это очень сложно, очень сложно обеспечить им безопасность", – сказал представитель Кремля.