Леонид Швец, автор haqqin.az 19 июня 2023, 23:08

Главного политического заключенного России недаром называют единственным политиком в стране, в которой не осталось политики. Никто не осмеливается бороться за власть и с властью, кроме Алексея Навального, лишенного, казалось, всех условий не только для борьбы, но и для жизни. Сейчас как раз идет в закрытом режиме суд, который превратит срок пребывания Навального практически в пожизненный. В колонию недоотравленный глава Фонда борьбы с коррупцией был отправлен в феврале 2021 года, когда ему заменили условный срок якобы за мошенничество на отбытие наказания в колонии общего режима, но по этому делу он должен был бы выйти уже этим летом. Тогда ему стали набрасывать новые дела и сроки. Год назад добавилось девять лет, и уже колония строгого режима снова за мошенничество.

Еще раньше было заведено дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем, затем - о призывах к терроризму и реабилитации нацизма, а еще имеется дело о дезорганизации в исправительной колонии. Так что сроков политзэку еще накинут с лихвой. Все наблюдатели сходятся в мнении, что при живом Путине Навальному воли не видать, и дай Бог, чтобы его за решеткой не доконали. Однако обстоятельства, которые бы ввергли в уныние любого другого, Алексея, кажется, лишь раздразнили. Пока российские оппозиционеры рядят-гадают за границей, как быть и что делать, Навальный объявил начало агитационной избирательной кампании против войны и Путина. Навальный убежден, что правильно заданные вопросы способны посеять сомнения в головы самых ярых сторонников власти. Вот что он пишет о своем лагерном опыте: «Вот я здесь своих ментов агитирую, как могу. Они, конечно, говорят, что за войну. Еще бы, разговор записывается на видеорегистратор. Им бесполезно говорить про военные преступления, про Бучу, про агрессию, про санкции. Им до фонаря, кто там страдает. Но на вопрос: «Но снаряды где? Куда ваш Путин, сидящий 23 года у власти с кучей денег, прое…л снаряды, носки, бронежилеты и квадрокоптеры?» — у них ответа нет. «Это же не я про снаряды придумал. Это ваш Пригожин, перед которым вы тут на цырлах ходили, когда он приезжал зеков на войну вербовать. И если ваша власть так все развалила, что нет ни разведки, ни командиров, ни границы, ни ПВО, ни снарядов, ни носков — на хрена вы на войну поперлись-то? Чтоб миллион человек в землю положить?» Они не качают меня на руках после таких разговоров, но они задумываются, и они сомневаются».