Россияне прибегают к террористической тактике ИГИЛ Видео
Российские военные применили тактику террористов ИГИЛ в Украине. Они начали использовать старые танки как самоходные бомбы, начиненные невероятным количеством тротила. Об этом заявили OSINT-аналитики на основе анализа кадров, опубликованных самими же россиянами.
В частности, российские паблики утверждали, что якобы российские военные захватили танк у ВСУ. Однако появившиеся еще ранее в соцсетях кадры свидетельствуют, что именно Россия стала активно отправлять на фронт советские Т-54/55.
На видео видно, как танк-камикадзе атакует украинские позиции. "Военкор" Владимир Романов заявил, что ВС РФ начинили бронемашину шестью тоннами тротила и направили "на автопилоте" в ВСУ в районе Марьинки Донецкой области.
Впрочем, эта самоходная бомба не дошла до украинских позиций примерно 100 метров, подорвалась на мине, а после выстрела из РПГ детонировала. Дрон зафиксировали мощный взрыв с ослепляющей вспышкой, после которой в небо поднялся огромный столб дыма.
Занимающийся исследованием оружия проект CalibreObscura уточнил, что участвовавший в российской атаке танк – это T-54/55. OSINT-аналитики из GeoConfirmed подтвердили локацию, заявив, что это действительно район Марьинки. А основатель Bellingcat Элиот Хиггинс сравнил подобное использование танков с тактикой ИГИЛ.