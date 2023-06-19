Российские военные применили тактику террористов ИГИЛ в Украине. Они начали использовать старые танки как самоходные бомбы, начиненные невероятным количеством тротила. Об этом заявили OSINT-аналитики на основе анализа кадров, опубликованных самими же россиянами.

В частности, российские паблики утверждали, что якобы российские военные захватили танк у ВСУ. Однако появившиеся еще ранее в соцсетях кадры свидетельствуют, что именно Россия стала активно отправлять на фронт советские Т-54/55.

На видео видно, как танк-камикадзе атакует украинские позиции. "Военкор" Владимир Романов заявил, что ВС РФ начинили бронемашину шестью тоннами тротила и направили "на автопилоте" в ВСУ в районе Марьинки Донецкой области.