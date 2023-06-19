TуранБанк, всегда участвующий в инициативах по удовлетворению нужд и социальной защите членов семей наших шехидов и ветеранов, оказал финансовую поддержку реализованному в партнерстве с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) футбольному лагерю «Нефтчили».

Лагерь, который стартовал 16 июня и завершится 25-го, организован Фондом YAŞAT при поддержке организации «Волонтеры АSAN» и профессионального футбольного клуба «Нефтчи». В церемонии открытия лагеря, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие руководитель Фонда YAŞAT, ветеран войны Эльвин Гусейнов, член Наблюдательного совета ПФК «Нефтчи», футбольный ветеран Самед Гурбанов, председатель Совета директоров ТуранБанка Фазаил Мусаев и другие гости.

В лагере участвуют 100 детей наших шехидов в возрасте от 6 до 12 лет. Цель – повысить физическое здоровье детей и интерес к спорту, поддержать их в приобретении новых знаний и навыков и в то же время эффективно организовать их досуг.

После церемонии открытия участникам при поддержке ТуранБанк были вручены сувениры, а также были организованы спортивные соревнования, знакомство с футбольным клубом «Нефтчи» и был проведен развлекательный час. В целом, в течение девяти дней мероприятия будут организованы различные соревнования, встречи с известными спортсменами, мастер-классы, экскурсии и т.д.

Следует отметить, что TуранБанк постоянно поддерживает уязвимые группы населения, в том числе детей, в рамках программы «Корпоративной социальной ответственности».

ТуранБанк и после этого продолжит поддерживать социальное обеспечение семей шехидов, регулярно сотрудничая в рамках социальных проектов с Фондом YAŞAT.