Зеленский сделал заявление о контрнаступлении
Президент Украины Владимир Зеленский 19 июня провел Ставку главнокомандующего, во время которой обсуждались конкретные вопросы наступления.
Зеленский указывает, что украинские войска успешно противостоят штурмам и усиленным атакам россиян.
"На части направлений наши воины движутся вперед, на части направлений защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них только потери. И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу", - сказал президент Украины.